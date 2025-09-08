Ричмонд
Ростовская область оказалась в тройке регионов с самой высокой смертностью в ДТП

В донской регионе в прошлом году погибло 500 человек.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в тройку регионов, где зафиксировано наибольшее количество погибших в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику МВД.

По данным ведомства, в 2024 году в Краснодарском крае в авариях погибли 789 человек, в Московской области — 649, а в Ростовской — 500.

В Центральном федеральном округе произошло более 3,3 тысяч смертельных ДТП, в Приволжье — 2,9 тысяч, на Урале — более 1,1 тысячи. В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах аварии на дорогах унесли жизни более тысячи человек. Всего в России в 2024 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли свыше 14,4 тысячи граждан.

