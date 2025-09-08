В Энгельсе обновили два молодежных пространства

Открытие двух молодежных пространств, обновленных в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», состоялось в конце августа в Энгельсе. Об этом сообщили в комитете молодежной политики Саратовской области.
Модернизация прошла в Доме молодежи и подростково-молодежном клубе «Орленок». В Доме молодежи обустроили комфортные зоны для работы над проектами и общения, современное пространство для киберспорта, а также благоустроили парковую территорию. В то же время «Орленок» преобразился в современное медиапространство, объединив фуд-корт, коворкинг-центр и площадку для реализации творческих и социальных инициатив.
«Мы стремимся создать среду, где каждый молодой человек сможет найти себя, реализовать свои таланты и внести вклад в развитие нашего региона. Эти обновленные молодежные центры станут не просто местами для встреч, а настоящими платформами для воплощения в жизнь самых смелых идей и инициатив. Уверена, они вдохновят нашу молодежь на новые свершения!» — подчеркнула председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.