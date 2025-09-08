В Энгельсе обновили два молодежных пространства

«Мы стремимся создать среду, где каждый молодой человек сможет найти себя, реализовать свои таланты и внести вклад в развитие нашего региона. Эти обновленные молодежные центры станут не просто местами для встреч, а настоящими платформами для воплощения в жизнь самых смелых идей и инициатив. Уверена, они вдохновят нашу молодежь на новые свершения!» — подчеркнула председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.