Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

В январе Трамп подписал указ, признающий существование в стране только двух гендеров.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп напомнил о существовании только двух гендеров. Прямую трансляцию его заявления в Музее Библии в Вашингтоне вёл телеканал Fox News.

«Существует только два пола — мужской и женский», — заявил глава Белого дома.

В начале 2025 года Трамп своим указом признал существование в США только двух гендеров.

В апреле этого года стало известно, что девиз американского военного корабля USS Barry изменили из-за борьбы администрации Трампа с политикой инклюзивности. Изначально лозунг судна гласил: «Сила и разнообразие». Теперь из дивиза было убрано последнее слово.

