Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп напомнил о существовании только двух гендеров. Прямую трансляцию его заявления в Музее Библии в Вашингтоне вёл телеканал Fox News.
«Существует только два пола — мужской и женский», — заявил глава Белого дома.
В начале 2025 года Трамп своим указом признал существование в США только двух гендеров.
В апреле этого года стало известно, что девиз американского военного корабля USS Barry изменили из-за борьбы администрации Трампа с политикой инклюзивности. Изначально лозунг судна гласил: «Сила и разнообразие». Теперь из дивиза было убрано последнее слово.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше