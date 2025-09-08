Ученый Каверин вернется в Москву после 1,5 месяца заключения в Афганистане

Информация о пропаже Каверина появилась в СМИ 20 июля, после того как в городе Кундуз его задержали представители движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений. Исследователя отвезли в отделение разведки в Кабуле, откуда должны были уже отпустить, но на протяжении 1,5 месяца его судьба оставалась неизвестной.