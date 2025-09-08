Ричмонд
Ученый Каверин вернется в Москву после 1,5 месяца заключения в Афганистане

Российский этнограф Святослав Каверин в понедельник, 8 сентября, вернется на родину после 1,5 месяца пребывания под стражей в Афганистане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на два информированных источника.

По данным журналистов, после освобождения ученый отправил родственникам голосовое сообщение.

— Летит в Москву, — передает агентство.

Информация о пропаже Каверина появилась в СМИ 20 июля, после того как в городе Кундуз его задержали представители движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений. Исследователя отвезли в отделение разведки в Кабуле, откуда должны были уже отпустить, но на протяжении 1,5 месяца его судьба оставалась неизвестной.

19 августа произошел похожий случай. Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что его задержали в Монголии, куда он приехал для измерения уровня радиации на свалке отходов. Ученый прибыл туда по просьбе местных активистов, оценил загрязнение в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехал в старую зону добычи в районе Мардай.