Многодетную семью из Челябинска наградили орденом «Родительская слава»

Семья Согриных из Челябинска была награждена орденом «Родительская слава». Меры поддержки для многодетных семей реализуются по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации столицы Челябинской области.
Супруги Артем и Юлия Согрины воспитывают девять детей. Они ведут здоровый образ жизни, занимают активную жизненную позицию и чтят семейные ценности. Самым главным делом в своей жизни супруги Согрины считают воспитание гармоничных личностей, достойных граждан своей страны.
«Юлия Сергеевна и Артем Александрович много труда вкладывают в воспитание своих детей. Их крепкую, дружную семью можно назвать национальным богатством, ведь именно такие семьи являются основой благополучия и силы большой страны», — отметили в администрации Челябинска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.