СК: Задержаны владелицы зоогостиницы в Подмосковье, где истязали собак

В Московской области задержаны собственницы гостиницы для собак, которых подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом сообщила KP.RU старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
Она отметила, что в ходе расследования дела о жестоком обращении с животными в Чехове следователи установили, что организаторы зоогостиницы совершили мошенничество в отношении владельцев животных. Собственницы пункта передержки животных задержаны.
Следствием установлено, что подозреваемые обманывали хозяев собак, оставляемых у них на передержке, обещая за денежную плату внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях.
Врадий подчеркнула, что на самом деле собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении находилось около 30 животных в антисанитарных условиях, а среди работников зоогостиницы не было кинологов. Кроме этого, от владельцев собак скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников.
По ее словам, за так называемые «услуги» по передержке и воспитанию собак организаторы брали оплату в среднем 5 тысяч рублей за сутки, при этом животные находились у них по 2−3 месяца.
Следователи признали в качестве потерпевших 15 владельцев собак. Работа по установлению всех пострадавших продолжается. 9 сентября следствие обратится в суд с просьбой об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста, добавила помощник руководителя.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что этот так называемый «центр» вообще не был никак оформлен официально. Там некие «кинологи» предлагали свои услуги — за 5 месяцев воспитать из собаки любой сложности покладистого питомца. И им везли своих животных. Причем платили большие деньги. Такой курс мог стоить 200 тысяч рублей. Изначально владелица по имени Карина размещала свою передержку в однокомнатной квартире в Подольске.