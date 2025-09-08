СК: Задержаны владелицы зоогостиницы в Подмосковье, где истязали собак

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что этот так называемый «центр» вообще не был никак оформлен официально. Там некие «кинологи» предлагали свои услуги — за 5 месяцев воспитать из собаки любой сложности покладистого питомца. И им везли своих животных. Причем платили большие деньги. Такой курс мог стоить 200 тысяч рублей. Изначально владелица по имени Карина размещала свою передержку в однокомнатной квартире в Подольске.