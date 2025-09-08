Эксперт Чаевская: свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность

Регулярное употребление свежезаваренного зеленого чая значительно улучшает мозговую активность благодаря уникальному сочетанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Наталья Чаевская.
По словам специалиста, для достижения положительного эффекта необходимо выпивать от двух до четырех чашек напитка в день. Особую ценность представляет катехин EGCG, который способствует очищению мозговых клеток от накопленных токсинов.
Чаевская уточнила, что для сохранения максимального количества полезных веществ чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70−80 градусов. При этом она отметила возможные ограничения, включая содержание кофеина, который может вызывать учащенное сердцебиение, а также влияние на усвоение железа, что требует особого внимания у людей с анемией.
Ранее диетолог Татьяна Селезнева заявила, что зеленый чай можно пить не более четырёх чашек за день.