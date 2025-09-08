Эксперт Чаевская: свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность

Чаевская уточнила, что для сохранения максимального количества полезных веществ чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70−80 градусов. При этом она отметила возможные ограничения, включая содержание кофеина, который может вызывать учащенное сердцебиение, а также влияние на усвоение железа, что требует особого внимания у людей с анемией.