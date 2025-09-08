В югорском поселке Сергино введут более 800 квадратных метров жилья

Свыше 800 кв. м жилья будет введено в эксплуатацию на территории поселка Сергино в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца 2025 года. Строительство нового жилья отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Октябрьского муниципального района.
В частности, работы в семи домах практически завершены. В них обустроены квартиры с внутренней отделкой. В туалетных комнатах установят сантехнику, а кухни оборудуют плитами.
«Десять квартир сдаем и до конца сентября еще четыре квартиры. Строим по северной технологии, теплые. Котлы газовые, вода — тянем подземные сети», — сказал руководитель подрядной организации Шириндиль Джавадов.
Осенью к новоселью на одной улице готовятся 14 семей. Жителям муниципальных квартир — участникам адресной программы переселения предоставляют помещения из расчета «метр на метр».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.