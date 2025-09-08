Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В югорском поселке Сергино введут более 800 квадратных метров жилья

В семи домах работы практически завершены — в них обустроены квартиры с внутренней отделкой.

Свыше 800 кв. м жилья будет введено в эксплуатацию на территории поселка Сергино в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца 2025 года. Строительство нового жилья отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Октябрьского муниципального района.

В частности, работы в семи домах практически завершены. В них обустроены квартиры с внутренней отделкой. В туалетных комнатах установят сантехнику, а кухни оборудуют плитами.

«Десять квартир сдаем и до конца сентября еще четыре квартиры. Строим по северной технологии, теплые. Котлы газовые, вода — тянем подземные сети», — сказал руководитель подрядной организации Шириндиль Джавадов.

Осенью к новоселью на одной улице готовятся 14 семей. Жителям муниципальных квартир — участникам адресной программы переселения предоставляют помещения из расчета «метр на метр».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.