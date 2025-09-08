Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели помогли заблудившемуся в лесу под Пуховичами пенсионеру

«По пути к месту поисков работники МЧС дали мужчине важную рекомендацию: если телефон отключится, двигаться в направлении звукового сигнала. Позже связь с пенсионером оборвалась, однако менее чем через час спасатели обнаружили грибника», — рассказали в МЧС.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли заблудившемуся в лесу под Пуховичами пенсионеру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Звонок от мужчины поступил сегодня днем. Утром он с другом отправился за грибами вблизи деревни Французская Гребля. Позже, не сумев дозвониться до товарища, пенсионер понял, что не удастся найти обратный путь. Он также сообщил спасателям, что у телефона низкий заряд аккумулятора, из-за чего связь может прерваться в любой момент.

«По пути к месту поисков работники МЧС дали мужчине важную рекомендацию: если телефон отключится, двигаться в направлении звукового сигнала. Позже связь с пенсионером оборвалась, однако менее чем через час спасатели обнаружили грибника», — рассказали в МЧС.

Медицинская помощь ему не требовалась. -0-