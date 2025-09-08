Спасатели помогли заблудившемуся в лесу под Пуховичами пенсионеру

Звонок от мужчины поступил сегодня днем. Утром он с другом отправился за грибами вблизи деревни Французская Гребля. Позже, не сумев дозвониться до товарища, пенсионер понял, что не удастся найти обратный путь. Он также сообщил спасателям, что у телефона низкий заряд аккумулятора, из-за чего связь может прерваться в любой момент.