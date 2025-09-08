VIII Международный Форум онкологии и радиотерапии пройдет 15−19 сентября в Москве

В Москве с 15 по 19 сентября пройдёт VIII Международный Форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни — For Life». Ведущие онкологи и специалисты смежных дисциплин обсудят новейшие методики диагностики и лечения раковых больных, узнают данные последних научных исследований, разберут сложные клинические случаи и обменяются опытом.
Организаторами форума, который пройдет в столичном Центре международной торговли, выступают ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, Ассоциация онкологов России, Российская Ассоциация терапевтических радиационных онкологов, Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии.
«Сегодня онкология перестаёт быть сугубо медицинской темой — это вопрос, который касается почти каждой семьи. Речь идёт не только о лечении, но и о профилактике, качестве жизни и поддержке людей, столкнувшихся с заболеванием. Рак многогранен и коварен: он поражает людей вне зависимости от возраста, проявляется в разных, иногда не очевидных и труднодоступных локациях, эволюционирует, каждый раз бросая вызов современной медицине. Поэтому тематики форума охватывают все направления и практические аспекты профилактики и диагностики онкозаболеваний, лечения и реабилитации онкобольных», — рассказали организаторы мероприятия.
Форум объединит онкологов, химио- и радиотерапевтов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, эндоваскулярных хирургов, онкогинекологов, эндокринологов, офтальмологов, стоматологов, организаторов здравоохранения и других специалистов. В его программу включены научные секции, мастер-классы, симпозиумы, дискуссии и клинические разборы. С докладами выступят спикеры — специалисты с мировым именем.
Особое место будет отведено «живой» хирургии: признанные эксперты проведут прямые трансляции из операционных и поделятся опытом.
Участники обсудят широкий круг научно-практических и организационных аспектов онкологической помощи: диагностику и лечение злокачественных опухолей, реабилитацию, паллиативную и психологическую помощь взрослым и детям, раннюю диагностику и скрининг, развитие телемедицины и применение во врачебной практике цифровых технологий, фундаментальные исследования и другие вопросы.
«Каждый форум рождает новые технологии, потому что здесь — открытый обмен опытом и живое обсуждение всех ключевых направлений», — подчеркнул руководитель организационного комитета, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России, академик РАН Андрей Каприн.
В рамках форума 16 сентября пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Премии имени академика А. И. Савицкого. Премия, названная в честь выдающегося советского хирурга, одного из основоположников онкологии в СССР Александра Ивановича Савицкого, ежегодно отмечает медицинских специалистов, представителей лечебно-профилактических учреждений, общественных и пациентских организаций, которые внесли заметный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.
Победители выбираются в нескольких номинациях. По традиции в конкурсе участвуют разные поколения врачей — от молодых учёных до признанных экспертов.