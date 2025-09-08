VIII Международный Форум онкологии и радиотерапии пройдет 15−19 сентября в Москве

«Сегодня онкология перестаёт быть сугубо медицинской темой — это вопрос, который касается почти каждой семьи. Речь идёт не только о лечении, но и о профилактике, качестве жизни и поддержке людей, столкнувшихся с заболеванием. Рак многогранен и коварен: он поражает людей вне зависимости от возраста, проявляется в разных, иногда не очевидных и труднодоступных локациях, эволюционирует, каждый раз бросая вызов современной медицине. Поэтому тематики форума охватывают все направления и практические аспекты профилактики и диагностики онкозаболеваний, лечения и реабилитации онкобольных», — рассказали организаторы мероприятия.