Нацсобрание Франции вынесло вотум недоверия правительству премьера Байру

В связи с растущим государственным долгом кабинет Байру предложил заморозить как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. С этим не согласились блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP) и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).