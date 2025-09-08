Нацсобрание Франции вынесло вотум недоверия правительству премьера Байру

Нижняя палата французского парламента (национальное собрание) в понедельник, 8 сентября, вынесла вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. За отставку кабинета министров проголосовали 364 депутата — для вотума недоверия необходима поддержка по меньшей мере 288 из 577 парламентариев.
Инициатором этой процедуры выступил сам Байру, чтобы заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета страны на 2026 год.
В связи с растущим государственным долгом кабинет Байру предложил заморозить как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. С этим не согласились блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP) и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).
В результате Байру повторил судьбу своего предшественника на посту премьера страны, Мишеля Барнье, который также предлагал существенно сократить расходы при согласовании бюджета на 2025 год. В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается назначить нового премьер-министра страны «в ближайшие дни», передает Le Monde.
