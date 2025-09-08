Ричмонд
Власти России предоставят Башкирии 212 млн рублей для борьбы с онкозаболеваниями

Башкирии дадут 212 млн рублей на борьбу с раком.

Источник: Комсомольская правда

Башкирии предоставят субсидию из федерального бюджета в размере 211,8 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Финансирование, согласно постановлению премьер-министра России Михаила Мишустина, направят в 2027 году.

Из документа следует, что всего регионам на эти цели в 2026—2027 годах направят более 7,4 миллиарда рублей. Средства получат 56 субъектов. В 2026 году федеральная казна выделит на модернизацию онкологической службы более 3,9 млрд рублей, в 2027 году — еще 3,5 млрд.

Субсидии направят на обновление медицинского оборудования в регионе. В частности, планируется модернизировать технику для радиологической диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также дооснастить или переоснастить медицинские учреждения современным оборудованием.

