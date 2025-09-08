В Свердловской области стартовал всероссийский субботник «Зеленая Россия»

Первые мероприятия всероссийского субботника «Зеленая Россия», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», прошли в начале сентября в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Акция стартовала 5 сентября и продлится до 27 сентября. Главной площадкой в Свердловской области стал Шарташский лесной парк в Екатеринбурге.
Масштабное мероприятие объединило традиционную уборку территории парка с патриотической акцией «Лес Победы». Ее участники высадили на южном берегу озера Шарташ памятную рощу из 20 молодых елей. Также в результате субботника было собрано 10 кубометров мусора.
«Итоги первого субботника всероссийской акции превзошли наши ожидания. Энтузиазм, с которым люди работали, доказывает: экология — это не абстрактное понятие, а дело каждого. Уверена, что объединение “Зеленой России” и “Леса Победы” станет доброй традицией. Мы не только очистили парк, но и заложили новый символический памятник, который соединяет патриотизм и экологическую культуру», — отметила представитель движения «Зеленая Россия» по Уральскому федеральному округу, президент АНО «УралРосПромЭко» Юлия Корнеева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.