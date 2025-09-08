Ричмонд
Силы ПВО отразили вражескую ракетную атаку над Ростовской областью

В Ростовской области успешно отразили очередную ракетную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную атаку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага. Последствия на земле уточняются, — говорится в сообщении.

Накануне жители региона получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — оповещение с таким текстом поступило на телефоны в 19.34.

