Силы ПВО отразили вражескую ракетную атаку над Ростовской областью

В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную атаку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага. Последствия на земле уточняются, — говорится в сообщении.
Накануне жители региона получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — оповещение с таким текстом поступило на телефоны в 19.34.
