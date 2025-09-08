Ричмонд
Фотограф ФК «Спартак-Москва» Александр Ступников умер на 41-м году жизни

Фотограф столичного футбольного клуба «Спартак-Москва» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе команды.

Фотограф столичного футбольного клуба «Спартак-Москва» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе команды.

Причина смерти не сообщается, однако в «Спартаке» уточнили, что Ступников умер у себя дома.

— Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности. Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши… Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг, — говорится в клубном Telegram-канале.

Представители команды заверили, что снимки Ступникова и он сам навсегда останутся частью истории московского «Спартака».

В понедельник «Спартак» играет товарищеский матч с белорусским «Витебском».