Фотограф ФК «Спартак-Москва» Александр Ступников умер на 41-м году жизни

— Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности. Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши… Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг, — говорится в клубном Telegram-канале.