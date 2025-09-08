В городе Кингисеппе прошла открытая встреча работодателей и ветеранов СВО

Открытая встреча для работодателей, ветеранов СВО и их родных была организована в городе Кингисеппе в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.
На мероприятие пришли 97 соискателей, из которых 15 ветеранов СВО, а остальные — их родные, близкие и знакомые. Им было предложено более 300 вакансий от 17 компаний.
«Регулярные встречи, которые проходят в каждом районе Ленинградской области, доказали свою эффективность. По статистике, более 15% участников встреч заключили трудовые договоры или обучились новым профессиям», — отметили в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.