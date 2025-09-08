Мать Каверина рассказала о своих эмоциях после сообщений об освобождении ученого

Мать российского этнографа Святослава Каверина Татьяна Каверина рассказала, что надежда на его освобождение и возвращение из Афганистана была «с самого начала».
— Все по неофициальным каналам говорили, что его должны освободить, будут разбирательства. Там что-то у него узнают, его контакты, все проверяют, чего и как он снимал, с кем ходил. Ну он же шатался по этим провинциям, дай Боже, два с половиной месяца, — пояснила женщина.
Она добавила, что исследователю пришлось собирать вещи в спешке. Она не могла связаться с сыном по телефону, поскольку его сим-карта была утрачена.
Каверина также рассказала, что прилет этнографа совпадает с его днем рождения, поэтому с утра она собирается накрыть для него праздничный стол, передает телеканал Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Святослав Каверин вылетел в Москву после 1,5 месяца пребывания под стражей в Афганистане. Согласно сведениям журналистов, после освобождения исследователь отправил родственникам голосовое сообщение.