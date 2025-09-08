Мать Каверина рассказала о своих эмоциях после сообщений об освобождении ученого

— Все по неофициальным каналам говорили, что его должны освободить, будут разбирательства. Там что-то у него узнают, его контакты, все проверяют, чего и как он снимал, с кем ходил. Ну он же шатался по этим провинциям, дай Боже, два с половиной месяца, — пояснила женщина.