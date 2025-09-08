Тревожность, депрессия и СДВГ: что чаще всего беспокоит зумеров

Кроме того, среди молодежи набирает популярность социокультурный феномен, известный как «шрекинг», пишет «Царьград». Это явление, при котором человек выбирает партнера, уступающего ему по определенным качествам, например, по внешности. Как пояснила психолог Ольга Юрьева, такой выбор связан с желанием избежать отвержения со стороны более «идеального» партнера. Она отметила, что «шрекинг» основан на психологических механизмах, таких как комплекс неполноценности и страх боли от возможного отказа.