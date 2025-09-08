Тревожность, депрессия и СДВГ: что чаще всего беспокоит зумеров

Молодое поколение, или зумеры, сталкивается с рядом заболеваний и социальных явлений, которые отличают их от других возрастных групп. Об этом сообщила кардиолог Каролина Май в беседе с Lenta.ru.
По словам врача, депрессия и тревожность стали самыми частыми проблемами среди зумеров. Она связала это с нестабильной геополитической и экономической ситуацией, давлением социальных сетей и неопределенностью в будущем. Также врач отметила, что часто у зумеров диагностируются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Кроме того, среди молодежи набирает популярность социокультурный феномен, известный как «шрекинг», пишет «Царьград». Это явление, при котором человек выбирает партнера, уступающего ему по определенным качествам, например, по внешности. Как пояснила психолог Ольга Юрьева, такой выбор связан с желанием избежать отвержения со стороны более «идеального» партнера. Она отметила, что «шрекинг» основан на психологических механизмах, таких как комплекс неполноценности и страх боли от возможного отказа.
Еще одной проблемой, затронувшей зумеров, является нехватка бытовых навыков. Депутат Госдумы Нина Останина указала, что пробелы в семейном и школьном воспитании привели к необходимости платных курсов по домоводству, где подростков учат стирке и готовке. Она считает, что либеральный подход к образованию, при котором труд детей считался эксплуатацией, воспитал поколение потребителей. Останина призвала родителей и школы объединить усилия, чтобы вернуть уроки труда и прививать подросткам практические навыки. Слова парламентария приводит Life.ru.