В список наследия ЮНЕСКО планируют включить шиханы Торатау, Юрактау и Куштау

В минувшие выходные геопарк «Торатау» был включен во Всемирную сеть ЮНЕСКО, а в июле в список Всемирного наследия попала пещера Шульган-Таш. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил команду, работавшую над защитой заявок. Он отметил, что в непростых международных условиях республике удалось добиться уникальных результатов — в России нет ни одного геопарка, внесенного в сеть ЮНЕСКО, а объектов, включенных в Список культурного наследия человечества, всего 34.