Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В список наследия ЮНЕСКО планируют включить шиханы Торатау, Юрактау и Куштау

Три башкирских шихана хотят включить в список наследия ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

Команда Башкирии следующим летом намерена подать заявку на включение всех трех шиханов — Торатау, Юрактау и Куштау — в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил первый заместитель премьер-министра региона Урал Кильсенбаев.

В минувшие выходные геопарк «Торатау» был включен во Всемирную сеть ЮНЕСКО, а в июле в список Всемирного наследия попала пещера Шульган-Таш. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил команду, работавшую над защитой заявок. Он отметил, что в непростых международных условиях республике удалось добиться уникальных результатов — в России нет ни одного геопарка, внесенного в сеть ЮНЕСКО, а объектов, включенных в Список культурного наследия человечества, всего 34.

Руководитель республики подчеркнул, что международный правовой статус позволяет не только защитить природные объекты, но и раскрыть рекреационные и туристические возможности региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.