В список наследия ЮНЕСКО планируют включить шиханы Торатау, Юрактау и Куштау

Команда Башкирии следующим летом намерена подать заявку на включение всех трех шиханов — Торатау, Юрактау и Куштау — в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил первый заместитель премьер-министра региона Урал Кильсенбаев.
В минувшие выходные геопарк «Торатау» был включен во Всемирную сеть ЮНЕСКО, а в июле в список Всемирного наследия попала пещера Шульган-Таш. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил команду, работавшую над защитой заявок. Он отметил, что в непростых международных условиях республике удалось добиться уникальных результатов — в России нет ни одного геопарка, внесенного в сеть ЮНЕСКО, а объектов, включенных в Список культурного наследия человечества, всего 34.
Руководитель республики подчеркнул, что международный правовой статус позволяет не только защитить природные объекты, но и раскрыть рекреационные и туристические возможности региона.
