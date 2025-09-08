В Тюменской области началась регистрация на хакатон «НаукаХак»

Участникам предстоит провести исследовательскую работу или разработать продукт, прототип или концепцию разработки в соответствии с заданием одного из предметных треков. Заочный этап хакатона пройдет 1−6 октября в онлайн-формате. Второй этап состоится 8−10 октября и может быть как очным, так и заочным, в зависимости от выбора участников. Защита всех работ будет организована в онлайн-формате 11 октября.