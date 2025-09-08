В Тюменской области началась регистрация на хакатон «НаукаХак»

Детский технопарк «Кванториум», работающий в Тюмени при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», объявил о старте приема заявок на хакатон по естественнонаучному направлению «НаукаХак». В нем могут принять участие школьники из Тюменской области в возрасте от 12 до 17 лет, сообщили в городском дворце творчества и спорта «Пионер».
Участникам предстоит провести исследовательскую работу или разработать продукт, прототип или концепцию разработки в соответствии с заданием одного из предметных треков. Заочный этап хакатона пройдет 1−6 октября в онлайн-формате. Второй этап состоится 8−10 октября и может быть как очным, так и заочным, в зависимости от выбора участников. Защита всех работ будет организована в онлайн-формате 11 октября.
Для участия в хакатоне необходимо до 29 сентября заполнить форму заявки участника мероприятия, согласие на обработку персональных данных, написать эссе и отправить их вместе с копиями СНИЛС и документа, удостоверяющего личность участника, на электронную почту: info@kvantorium-tyumen.ru. Также нужно заполнить электронную заявку. Более подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте Дворца творчества и спорта «Пионер».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.