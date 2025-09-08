Добрые книги, кофе из желудей, автографы звезд. Чем запомнился День письменности в Лиде

В 32-й раз один из городов страны принял статус литературной столицы. В этом году дороги ценителей книги и искусства слова вели в Лиду, где с размахом прошел XXXII День белорусской письменности. Программа праздника объединила три главные темы: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год благоустройства, а также 500-летие с момента выхода книги «Апостол» Франциска Скорины. Эти темы были обыграны поэтически, музыкально, гастрономически, туристически и даже архитектурно. Корреспонденты БЕЛТА запечатлели самые интересные моменты.
Праздник творчества.
Сколько стихов авторов разного возраста было написано к этому празднику, сложно сосчитать. К слову, и слоган Дня письменности был поэтически обыгран: «Лидская земля греет и оберегает, словом белорусским встречает». 6 и 7 сентября в Лиде чествовали победителей многочисленных конкурсов — от только начинающих творцов до признанных мастеров, которые были удостоены Национальной литературной премии.
Как отметил министр информации Марат Марков, ежегодно в стране издается более 8 тыс. книг общим тиражом около 19 млн экземпляров. Многие из них были представлены в экспозициях. Жива и почитаема классика. Так, в Лиде появился мурал с портретом Янки Купалы.
Творческое наследие местные власти смогли гармонично соединить с элементами благоустройства городской среды. Во время празднования Дня письменности в Лиде открыли монументально-декоративную скульптуру, инклюзивный арт-объект «Верабейкi», созданный по мотивам стихотворения Валентина Тавлая. Это произведение он написал, еще будучи семилетним мальчишкой. Скульптуру разместили возле дома-музея поэта.
Фестиваль книги и прессы стал траекторией творчества всех регионов. Здесь пели, цитировали, импровизировали, проводили мастер-классы, автограф-сессии и, конечно, угощали.
Активности от БЕЛТА.
Ценителей зрелищ, искателей исторической правды и тех, кто хотел зарядиться отменным настроением ждали в интерактивной зоне возле павильона БЕЛТА. Информагентство предлагало максимум активности на любой вкус, репертуар и даже вес. Масштабный патриотический флешмоб с 30 представителями Федерации гиревого марафона посвятили 80-летию Великой Победы. Гиревики выстроились цифрой 80 и 80 раз синхронно подняли 24-килограммовые гири. Эти спортивные снаряды с кажущейся легкостью взмывали вверх. Для самых отважных многократный рекордсмен мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко провел мастер-класс.
Гости локации могли попробовать себя и в роли поисковиков — с помощью специального оборудования и металлоискателей найти в песке предметы и артефакты Второй мировой. На выставке находок 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны были представлены образцы оружия, солдатские медальоны, награды времен Великой Отечественной войны.
Известная детская белорусская писательница, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах приоткрыла закулисье создания добрых книг для детей, ответила на вопросы и подарила самым активным участникам на память книгу «Пашка и солнечный лучик» с автографом. На встречу с читателями заглянул в павильон и белорусский писатель, уроженец Лиды, лауреат Национальной литературной премии (2021) Виктор Правдин. Он презентовал новые книги и оставил автографы.
Каждый час — встречи, презентации, рекорды и творчество без границ. Так, читателям представили новую книгу БЕЛТА «Воины духа», созданную совместно с Белорусской православной церковью и представителями Жировичского монастыря. Это 12 историй жизни священнослужителей и монахов, которые и Божьим словом, и с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, а после — возрождали страну, строили храмы, укрепляли веру людей в Бога. Еще одна новинка Белорусского телеграфного агентства — книга «Цитадели мужества». Это проект о населенных пунктах, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», а также о фактах беспрецедентного героизма красноармейцев, партизан, подпольщиков — всех тех, кто приближал Победу на оккупированной территории Беларуси.
Кульминацией первого дня стали встреча и автограф-сессия с участниками Белорусского государственного ансамбля «Песняры».
Душевную атмосферу у павильона отмечали все гости. Особенно трогательно прошла почтовая акция. Совместно с Гродненским филиалом РУП «Белпочта» организован пункт полевой почты образца 1940-х, где каждый бесплатно смог отправить письмо (треугольник времен войны) по любому адресу в Беларуси.
Свет духовности.
В Лиде завершился маршрут научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». Паломнический путь в этом году составил 777 км — начался в Минске, проследовал в Барановичский район, прошел через Зельву, Ошмяны, Ивье. Каждая остановка экспедиции дарила теплые встречи, открытия, эмоции и воодушевление. Паломники беседовали с прихожанами храмов, встречались с представителями трудовых коллективов, ближе знакомились с достопримечательностями, памятными местами.
Легкое подрагивание пламени свечей, торжество молитвенного слова под сводами храма — красивым завершением экспедиции стали божественная литургия и крестный ход от Свято-Михайловского кафедрального собора к Свято-Георгиевской церкви.
К этому действу присоединились и лидчане. Колонна шествовала в сопровождении святыни — лампады с Благодатным огнем от Гроба Господня, икон.
На открытии Дня белорусской письменности Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси напомнил о глубоких исторических корнях праздника. «И в эти дни мы чтим память святых Кирилла и Мефодия — наших духовных наставников. Подвиг святости братьев находится в единстве с подвигом их просветительского и миссионерского служения среди славянских народов», — подчеркнул он.
Ежегодно меняются города проведения праздника, выходят в свет новые книги, но неизменной остается традиция организовывать научно-просветительскую экспедицию «Дорога к святыням». «У нее также просветительская миссия — она дает возможность разным жителям больших и маленьких населенных пунктов присоединиться к этому торжеству слова и нашей духовности. Именно духовная жизнь совершенствует человека, дает силы и укрепляет, нацеливает на свершения, дела милосердия. Она формирует человека и является отражением его внутреннего мира. Поэтому всем вместе нам необходимо заботиться о том, чтобы только добрые слова были на устах. И День белорусской письменности дает нам возможность стать ближе друг к другу, возвращает к истокам христианской культуры, приобщает молодежь к нашей истории и родной литературе», — отметил митрополит Вениамин.
Бодрость со вкусом дуба.
Охватить все активности на локациях за один день физически было невозможно, особенно если вникать во все традиции и аутентичные моменты. Поэтому и бодрящие напитки — всегда к месту. В павильоне Островецкой районной библиотеки провели дегустацию необычного напитка — кофе из желудей. Не раз приходилось повторять изумленным гостям, из чего и как варят этот кофе. «Да, в наших местах много дубрав. И благодаря нашим предкам, которые знали, как можно использовать эти дары природы, и передавали рецептуры из поколения в поколение, удалось сохранить оригинальные рецепты приготовления желудей. Эти плоды наши сотрудники собирают в определенную пору, сушат определенным образом и готовят различные полезные блюда», — рассказали представители библиотеки. И для БЕЛТА приоткрыли секреты приготовления кофе: спелые желуди очищают от кожуры, разрезают на части и сушат в духовке, затем их поджаривают и перемалывают. Заваренный напиток имеет уникальный вкус, который можно дополнить молоком или сахаром.
В учреждении культуры даже выпустили сборник рецептов из желудей. В нем рецепт молочного желудевого супа, сдобных лепешек, галушек и др. Также включили в него и рецепт муки из желудей из блокадного Ленинграда. При крупном помоле из нее можно делать кашу, более мелкий подойдет для лепешек.
При самой библиотеке — кофейня, где заваривают кофе из желудей.
Приятное послевкусие.
Журналистов, особенно универсальных, которые пишут на разные темы, непросто удивить. Но организованный пресс-тур был щедр на «вау»-эмоции. Главный редактор газеты «Маяк» Гомельского района Виктория Футрина охватила максимум программы. Присоединившись к пресс-туру, который в этом году стал новинкой Дня белорусской письменности, посетила достопримечательности, а также предприятия района. «Очень благодарна организаторам пресс-тура — нам создали все условия для работы. Невозможно было не влюбиться в Лиду с таким подходом. Вместе с коллегами мы побывали на предприятиях, которые известны далеко за пределами нашей страны. Увидеть все изнутри и узнать тонкости процессов — всегда журналистская удача. Очень красочные и яркие были сами церемонии и концерты на открытии и закрытии праздника», — поделилась она. Отметила журналист и то, что в разных уголках, в том числе вблизи главной сцены, были предусмотрительно созданы лаундж-зоны, где можно было насладиться атмосферой, угоститься блюдами по оригинальным рецептам и утолить жажду брендовым квасом. Праздник оставил приятное послевкусие.
В следующем году День белорусской письменности будут принимать Костюковичи. Могилевский регион уже готовит свои сюрпризы.
БЕЛТА,
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ. -0-