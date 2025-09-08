Добрые книги, кофе из желудей, автографы звезд. Чем запомнился День письменности в Лиде

Охватить все активности на локациях за один день физически было невозможно, особенно если вникать во все традиции и аутентичные моменты. Поэтому и бодрящие напитки — всегда к месту. В павильоне Островецкой районной библиотеки провели дегустацию необычного напитка — кофе из желудей. Не раз приходилось повторять изумленным гостям, из чего и как варят этот кофе. «Да, в наших местах много дубрав. И благодаря нашим предкам, которые знали, как можно использовать эти дары природы, и передавали рецептуры из поколения в поколение, удалось сохранить оригинальные рецепты приготовления желудей. Эти плоды наши сотрудники собирают в определенную пору, сушат определенным образом и готовят различные полезные блюда», — рассказали представители библиотеки. И для БЕЛТА приоткрыли секреты приготовления кофе: спелые желуди очищают от кожуры, разрезают на части и сушат в духовке, затем их поджаривают и перемалывают. Заваренный напиток имеет уникальный вкус, который можно дополнить молоком или сахаром.