В хозяйстве Климовичского района скрывали падеж скота: суд вынес приговор

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве Климовичского района скрывали падеж скота, суд вынес обвинительный приговор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
По материалам дела, управляющий молочно-товарной фермой и его заместитель в сговоре с главным ветеринарным врачом с июля 2022 года по август 2024 года скрыли падеж 64 голов КРС. По факту падежа животных необходимые документы не составлялись, скот отправлялся на скотомогильник и утилизировался. При этом должностные лица оформляли фиктивные документы на отправку уже утилизированного скота в цех предприятия по переработке мяса и мясопродуктов.
Таким образом они вносили заведомо ложные сведения в отчеты о движении скота, ведомости взвешивания, товарно-транспортные накладные. Тем самым обвиняемые хотели создать видимость эффективной работы, избежать привлечения к ответственности за допущенные факты падежа КРС.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Климовичского района вынес обвинительный приговор. Управляющему молочно-товарной фермой назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее 1 БВ ежемесячно, его заместителю — лишение права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, на срок 1 год.
В отношении главного ветеринарного врача уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-