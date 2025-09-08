В хозяйстве Климовичского района скрывали падеж скота: суд вынес приговор

По материалам дела, управляющий молочно-товарной фермой и его заместитель в сговоре с главным ветеринарным врачом с июля 2022 года по август 2024 года скрыли падеж 64 голов КРС. По факту падежа животных необходимые документы не составлялись, скот отправлялся на скотомогильник и утилизировался. При этом должностные лица оформляли фиктивные документы на отправку уже утилизированного скота в цех предприятия по переработке мяса и мясопродуктов.