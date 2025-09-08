The Daily Telegraph: Личность Бэнкси могут раскрыть из-за расследования полиции

Последние граффити Бэнкси появились на стене Королевского суда 8 сентября. На них изображен судья, который избивает протестующего своим молотком. Работа появилась через два дня после того, как на лондонской акции протеста против запрета на пропалестинский митинг арестовали почти 900 демонстрантов. Художник подписал картину как «Королевские суды. Лондон».