The Daily Telegraph: Личность Бэнкси могут раскрыть из-за расследования полиции

Лондонская полиция начала расследование в отношении художника Бэнкси после появления его новой работы на здании Королевского суда. Расследование может привести к суду, где анонимному художнику придется публично назвать свое настоящее имя. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщила газета The Daily Telegraph.
Художник подтвердил, что автором работы является он, разместив фотографию с ней в личном блоге.
В связи с ним правоохранители начали проверку, было ли совершено правонарушение, связанное с «нанесением противозаконного ущерба» зданию Королевского суда, которое должно сохранять свой изначальный облик.
По данным журналистов, уголовное дело, связанное с нанесением ущерба памятникам архитектуры, предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, если сумма ущерба превышает пять тысяч фунтов стерлингов, передает газета.
Последние граффити Бэнкси появились на стене Королевского суда 8 сентября. На них изображен судья, который избивает протестующего своим молотком. Работа появилась через два дня после того, как на лондонской акции протеста против запрета на пропалестинский митинг арестовали почти 900 демонстрантов. Художник подписал картину как «Королевские суды. Лондон».