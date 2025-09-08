WP: Meta скрывала сведения о рисках для детей, использующих их устройства

По данным издания, эти сведения стали частью пакета документов, переданных конгрессу США четырьмя сотрудниками Meta*. В них утверждается, что компания намеренно не раскрывала данные о том, как дети младше 13 лет обходят возрастные ограничения на своих платформах, что ставит под угрозу их безопасность в виртуальной среде.