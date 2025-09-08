WP: Meta скрывала сведения о рисках для детей, использующих их устройства

Компания Meta* скрывала исследования, которые могли сообщить о рисках для безопасности детей, использующих её устройства и приложения виртуальной реальности. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на сотрудников компании.
По данным издания, эти сведения стали частью пакета документов, переданных конгрессу США четырьмя сотрудниками Meta*. В них утверждается, что компания намеренно не раскрывала данные о том, как дети младше 13 лет обходят возрастные ограничения на своих платформах, что ставит под угрозу их безопасность в виртуальной среде.
При этом руководство компании отрицает обвинения.
Ранее The Guardian со ссылкой на бывшего работника компании сообщала, что Meta* не предприняла необходимых мер для повышения безопасности Instagram* для подростков, несмотря на имевшиеся технические возможности.
В конце июля стало известно, что власти Австралии решили запретить подросткам младше 16 лет доступ к YouTube.
* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.