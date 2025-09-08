Ричмонд
Внук де Голля рассказал, что хочет переехать вместе со своей женой в Россию

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хотел бы вместе с женой Наджетой Бенсуики переехать в Россию.

Источник: AP 2024

«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», — сообщил он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ).

Кроме того, общественный деятель добавил, что его сын в будущем будет учиться в РГСУ. «Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (Россия и Франция — прим. ТАСС) понимаем друг друга», — продолжил де Голль.

Он также обратил внимание на то, что Россию и Францию связывают отношения в различных сферах, включая культурную. «Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», — заключил он.