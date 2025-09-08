Ричмонд
Личность Бэнкси могут раскрыть из-за расследования после его нового граффити

Граффити у Королевского суда проверяет полиция Лондона.

Источник: Комсомольская правда

Лондонская полиция начала расследование против известного уличного художника Бэнкси после появления граффити на стене Королевского суда, что может привести к раскрытию его личности. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Поводом для проверки стало появление нового граффити Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне. Фотографию работы сам художник опубликовал в социальной сети. На рисунке изображен судья в мантии и традиционном парике, наносящий удар лежащему на земле протестующему, чей плакат украшен кровавыми следами.

Полиция проверяет, было ли это «нанесением противозаконного ущерба». В случае судебного разбирательства Бэнкси может быть вынужден раскрыть свою личность. Служба судов и трибуналов Его Величества сообщила, что изображение будет удалено.

Само граффити, оперативно прикрытое щитами и охраняемое, не содержит прямых отсылок к конкретным событиям, однако появилось через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action.