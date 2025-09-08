Ричмонд
В Молдове лето пустилось в сентябре по второму кругу: Такой жары синоптики не припомнят — каждый день до +29 градусов

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Такой жары в первой половине сентября давно не было. Вторник обещает быть тёплым и сухим — никаких дождей, лишь едва заметные облака. А вечером ещё +27…+28 °C, то есть о легких курточках можно забыть. Пока.

В Молдове словно лето пустилось в сентябре по второму кругу: 9 сентября столбики термометров поднимутся до +29 °C, а синоптики. Утро стартует свежо, всего с +17 °C, но уже к полудню воздух прогреется до +26…+28 °C. Ветер почти не ощущается, в силе остаётся «жёлтый код» от синоптиков — предупреждение о риске лесных пожаров.

Впрочем, смотрите сами, какой будет погода в ближайшие дни.