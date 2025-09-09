В центре Самары запретят продавать алкоголь 14 сентября

В связи с празднованием Дня города 14 сентября в Самаре будет действовать запрет на реализацию алкогольной продукции в магазинах. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым было опубликовано в его телеграм-канале.
Согласно документу, полный запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 14 сентября 2025 года с 8:00 до 22:00.
Ограничения коснутся центральной части города, а именно территории, ограниченной улицами Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской), Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской), Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской), Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Молодогвардейской (от Ленинградской до переулка Студенческого) и Волжского проспекта (дома № 10−50 и № 19−49).
Следует отметить, что данное ограничение не затрагивает деятельность предприятий общественного питания, таких как кафе и рестораны, имеющих лицензию на продажу алкоголя.