В центре Самары запретят продавать алкоголь 14 сентября

Ограничения коснутся центральной части города, а именно территории, ограниченной улицами Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской), Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской), Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской), Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Молодогвардейской (от Ленинградской до переулка Студенческого) и Волжского проспекта (дома № 10−50 и № 19−49).