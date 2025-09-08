Ричмонд
Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 сентября, поручил изучить возможность увеличения срока записи к врачу для диагностики и проведения лечебных процедур через портал «Госуслуги».

— Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в тексте поручения.

Ответственным за реализацию поручения российский лидер назначил председателя правительства страны Михаила Мишустина. До 20 ноября 2026 года он должен будет предоставить доклад о проделанной работе, перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля.

18 августа в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что для записи родственников на прием к врачу по полису обязательного медицинского страхования понадобится однократное подтверждение через код, который пациент получит в SMS-сообщении.

