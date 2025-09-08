Дорожную разметку в ночь на 9 сентября будут наносить на многих участках в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 9 сентября дорожную разметку будут наносить на многих участках улично-дорожной сети Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», дорожную разметку планируют наносить на улицах Немига, Городской Вал, Савицкого, Республиканская, Мавра, Лермонтова, Короля, Коржа, Ольшанская, Слободская, Партизанская, Авроровская, Володько, Некрасова, Игуменский тракт, Бородинская, Балтийская, Братская, Алферова, Варвашени, Теслы, Щемелева, Тихая, Куприянова, Брилевская, у автовокзала «Восточный», по Логойскому тракту, в районе МКАД — ул. Курчатова (развязка), ул. Притыцкого — пр. Пушкина (круг).
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-