Турчанки начали укорачивать себе ноги ради привлечения мужчин

Девушки стали вырезать себе часть костей, чтобы стать ниже.

Источник: Аргументы и факты

Жительницы Стамбула всё чаще прибегают к радикальным хирургическим вмешательствам, чтобы уменьшить рост и стать более привлекательными в глазах мужчин. Об этом сообщает издание Vice.

Некоторые женщины просят хирургов удалить часть бедренной или большеберцовой кости, чтобы сократить длину ноги на 3−5,5 см.

В одной из клиник Стамбула за два года было проведено 10 подобных процедур. В пример приводится пациентка, которая уменьшила свой рост со 172 до 167 см.

Эксперты отмечают, что такие вмешательства сопряжены с высоким риском осложнений, включая хронические боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и длительную реабилитацию.

При этом наиболее востребованными у пластических хирургов по-прежнему остаются липосакция, ринопластика и коррекция груди.

Ранее эксперт по здоровой коже Василина Миронова рассказала об операции по удалению комков Биша, которая необратимо меняет внешность.