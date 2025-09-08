Ричмонд
Специалисты минприроды назвали причины обмеления рек в Ростовской области

В Ростовской области обсудят, как решить проблему маловодья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области наблюдается обмеление рек. Об этом сообщает минприроды региона.

В Ростовской области в прошедшую весну не было настоящего половодья. Обычно именно оно приносит 70−80 воды. Но в этом году земля не напиталась влагой, русла обмелели, а кое-где пересохли. Проблема касается на только донского региона, но и соседних.

— 17 сентября планируют встретиться с учеными чтобы обсудить, как помочь нашим рекам в условиях маловодья и влияния негативных факторов. Все предложения специалистов учтем при принятии решений, — говорится в сообщении ведомства.

