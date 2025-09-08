Россиянам рассказали, из-за чего появляется «пивной живот»

Избыточное потребление калорий и недостаток физической активности приводят к появлению «пивного живота». Об этом сообщила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, гастроэнтеролог Анастасия Лебедева в беседе с Lenta.ru.
Врач отметила, что пиво на 85% состоит из углеводов. Одна бутылка пива по калорийности сравнима с куском хлеба с маслом. Регулярное употребление пива, особенно вечером, способствует накоплению висцерального жира. Усугубляет ситуацию сочетание пива с жирной и соленой пищей. За один вечер человек может потребить свыше 1000 калорий.
Врачи подчеркивают, что висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, представляет серьезную угрозу здоровью. Он нарушает работу печени, кишечника и поджелудочной железы. Это повышает риск диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний уже к 40 годам. Игнорирование проблемы может привести к хроническим заболеваниям, которые останутся на всю жизнь. Глубинные жировые отложения вызывают воспаления и сбои в обмене веществ. Об этом пишет «Царьград».
При этом средиземноморская диета помогает снизить эти риски. Кандидат биологических наук Ирина Колесникова пояснила, что такая диета включает овощи, фрукты, зелень, орехи, оливковое масло, морепродукты и рыбу. Цельнозерновые и молочные продукты также допустимы, но в умеренных количествах. Эта диета снижает активность генов, связанных с ожирением и диабетом, что делает ее эффективной для профилактики. Советы специалиста приводит 360.ru.