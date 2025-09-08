Россиянам рассказали, из-за чего появляется «пивной живот»

Врачи подчеркивают, что висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, представляет серьезную угрозу здоровью. Он нарушает работу печени, кишечника и поджелудочной железы. Это повышает риск диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний уже к 40 годам. Игнорирование проблемы может привести к хроническим заболеваниям, которые останутся на всю жизнь. Глубинные жировые отложения вызывают воспаления и сбои в обмене веществ. Об этом пишет «Царьград».