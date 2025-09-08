Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внук де Голля рассказал о желании переехать с женой в Россию

Это будет ярким символом франко-российской дружбы, заявил Пьер де Голль.

Источник: Аргументы и факты

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики жить в России.

«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», — сказал он во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).

Пьер де Голль заявил, что его сын собирается учиться в РГСУ.

«Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (РФ и Франция. — Прим. ред.) понимаем друг друга», — сказал он.

Пьер де Голль отметил, что страны связывают отношения в различных сферах, поэтому необходимо «продолжать развитие, несмотря ни на что».

Напомним, в апреле на конференции, посвященной вкладу русских героев в движение Сопротивления во Франции, Пьер де Голль заявил, что его страна и другие государства Европы должны не забывать уроки истории и стремиться к сотрудничеству с Россией в рамках формирования нового миропорядка.