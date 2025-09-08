Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики жить в России.
«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», — сказал он во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).
Пьер де Голль заявил, что его сын собирается учиться в РГСУ.
«Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (РФ и Франция. — Прим. ред.) понимаем друг друга», — сказал он.
Пьер де Голль отметил, что страны связывают отношения в различных сферах, поэтому необходимо «продолжать развитие, несмотря ни на что».
Напомним, в апреле на конференции, посвященной вкладу русских героев в движение Сопротивления во Франции, Пьер де Голль заявил, что его страна и другие государства Европы должны не забывать уроки истории и стремиться к сотрудничеству с Россией в рамках формирования нового миропорядка.