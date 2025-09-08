Ричмонд
Первая в Беларуси лаборатория цифровых двойников начала работать в Полоцком госуниверситете

Это первое в стране учебное пространство, полностью построенное на отечественных цифровых технологиях, схожих с применяемыми на реальных объектах газовой отрасли.

8 сентября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой начала работать первая в Беларуси образовательная лаборатория цифровых двойников — передовой проект в рамках реализации плана мероприятий Министерства образования и Министерства энергетики Беларуси. Это первое в стране учебное пространство, полностью построенное на отечественных цифровых технологиях, схожих с применяемыми на реальных объектах газовой отрасли. -0-Фото Александра Хитрова.