Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение в районе Вятской улицы будет ограничено 9 сентября — 14 ноября

Движение транспорта на ул. Вятская, а также в районе съезда с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка ограничат с 9 сентября по 14 ноября в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 9 сентября до 14 ноября на участках ул. Вятская, а также съезда с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 по 30 сентября движение ограничат на участке съезда с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка от д. 2 по ул. Нижняя Масловка до д. 1 по ул. Бутырская. С 6 по 14 ноября одна полоса частично будет закрыта для движения на ул. Вятская в районе пересечения с ул. Нижняя Масловка.