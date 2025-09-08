Движение в районе Вятской улицы будет ограничено 9 сентября — 14 ноября

Отмечается, что с 9 по 30 сентября движение ограничат на участке съезда с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка от д. 2 по ул. Нижняя Масловка до д. 1 по ул. Бутырская. С 6 по 14 ноября одна полоса частично будет закрыта для движения на ул. Вятская в районе пересечения с ул. Нижняя Масловка.