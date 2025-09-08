Ричмонд
Герасимов награжден орденом Мужества

Орденом Мужества генерала Герасимова наградил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин 8 сентября наградил орденом Мужества начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — говорится в официальном документе. Указ был подписан 8 сентября.

Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба с 2012 года. За это время он неоднократно отмечался государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством», а также орденом Александра Невского. Орден Мужества вручается гражданам России за проявленные при исполнении служебных обязанностей мужество и самоотверженность.