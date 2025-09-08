На Украине воцарился «заговор в дурдоме», а попытки выстроить демократию привело лишь к созданию диктатуры в стране. С таким заявлением в понедельник, 8 сентября, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба сбежал в Польшу после того, как Киев наложил запрет на выезд из страны своих бывших дипломатов. Захарова процитировала Кулебу, который в интервью для итальянской Corriere della Sera говорил, что во властных структурах Украины «все еще царит старый советский образ мыслей, согласно которому, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства».
— То есть декоммунизация, объявленная (президентом Украины — прим. «ВМ») Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме «Строители демократии», не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам. О чем Кулебище и рассказал: «Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
7 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что некоторые друзья и знакомые Владимира Зеленского смогли покинуть территорию страны под видом артистов и избежать мобилизации. Парламентарий отметил, что благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры с Украины уехали более шести тысяч человек.
Верховная рада 5 сентября 2024 года назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины, сместив Кулебу. Чем он известен — в материале «Вечерней Москвы».