«Заговор в дурдоме»: Захарова прокомментировала слова Кулебы о выезде с Украины

Кулеба сбежал в Польшу после того, как Киев наложил запрет на выезд из страны своих бывших дипломатов. Захарова процитировала Кулебу, который в интервью для итальянской Corriere della Sera говорил, что во властных структурах Украины «все еще царит старый советский образ мыслей, согласно которому, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства».