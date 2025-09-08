Ричмонд
Отец умер, мать откачали: В Калининграде маленький мальчик позвонил в скорую, когда не смог разбудить родителей

В Калининграде мальчик позвонил в скорую, когда не смог разбудить родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде вечером в воскресенье, 7 сентября, маленькие брат с сестрой стали вынужденными участниками трагедии, когда не смогли разбудить своих родителей. Об этом сообщило издание «КП-Калининград».

По данным издания, врачи скорой помощи, которую вызвал 10-летний мальчик, обнаружили лежащих на кровати мужчину и женщину.

В материале отметили, что на тот момент 40-летний отец семейства умер, 39-летняя мать детей была в состоянии клинической смерти — сердце не билось, дыхания не прослушивалось.

Позже стало известно, что медики смогли реанимировать женщину и госпитализировали пострадавшую в городскую БСМП. Как уточнялось, у детей каких-либо проблем со здоровьем обнаружено не было.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Якутии 11-летний мальчик спас своих родителей от многомиллионных долгов, сообщив в полицию о мошенниках. В десять часов вечера в дежурную часть полиции поступил звонок. Детский голос просил о помощи. Мальчик сообщил, что его родители общаются с мошенниками и переводят им свои сбережения и оформляют кредиты. На вызов срочно выехал участковый уполномоченный, который привел в чувства родителей мальчика и не допустил продолжения мошеннических операций с их счетов.