Отец умер, мать откачали: В Калининграде маленький мальчик позвонил в скорую, когда не смог разбудить родителей

В Калининграде вечером в воскресенье, 7 сентября, маленькие брат с сестрой стали вынужденными участниками трагедии, когда не смогли разбудить своих родителей. Об этом сообщило издание «КП-Калининград».
По данным издания, врачи скорой помощи, которую вызвал 10-летний мальчик, обнаружили лежащих на кровати мужчину и женщину.
В материале отметили, что на тот момент 40-летний отец семейства умер, 39-летняя мать детей была в состоянии клинической смерти — сердце не билось, дыхания не прослушивалось.
Позже стало известно, что медики смогли реанимировать женщину и госпитализировали пострадавшую в городскую БСМП. Как уточнялось, у детей каких-либо проблем со здоровьем обнаружено не было.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
