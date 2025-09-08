Отец умер, мать откачали: В Калининграде маленький мальчик позвонил в скорую, когда не смог разбудить родителей

Как писал сайт KP.RU, ранее в Якутии 11-летний мальчик спас своих родителей от многомиллионных долгов, сообщив в полицию о мошенниках. В десять часов вечера в дежурную часть полиции поступил звонок. Детский голос просил о помощи. Мальчик сообщил, что его родители общаются с мошенниками и переводят им свои сбережения и оформляют кредиты. На вызов срочно выехал участковый уполномоченный, который привел в чувства родителей мальчика и не допустил продолжения мошеннических операций с их счетов.