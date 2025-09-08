Мытье мяса опасно: вот почему

Мытье сырого мяса перед готовкой может стать причиной распространения опасных бактерий на кухне, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, капли воды с микроорганизмами во время мытья разлетаются на полметра, оседая на посуде, столешницах и других поверхностях. Особенно опасны кампилобактерии и сальмонеллы, которые часто встречаются на птице. Эти бактерии могут вызвать пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой и температурой.
Врач-эндокринолог Елена Чуракина подчеркнула важность сбалансированного питания. Она отметила, что белки, такие как мясо, рыба, яйца или бобовые, должны составлять 10−35% рациона, полезные жиры, например из орехов, авокадо или оливкового масла, — 20−35%, а сложные углеводы из круп и цельнозерновых продуктов — 45−65%. Также специалист рекомендует ежедневно потреблять 25−30 граммов клетчатки, пишет RT.
При этом многолетние утверждения о вреде мяса для здоровья оказались под сомнением. Исследование ученых опровергло связь между употреблением мяса и повышенным риском онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Долгое время эта информация распространялась в научных кругах и СМИ, вызывая у людей чувство вины за включение мяса в рацион. Однако новые данные показали, что подобные опасения не имеют под собой оснований. Об этом сообщает «Царьград».