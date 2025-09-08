Мытье мяса опасно: вот почему

При этом многолетние утверждения о вреде мяса для здоровья оказались под сомнением. Исследование ученых опровергло связь между употреблением мяса и повышенным риском онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Долгое время эта информация распространялась в научных кругах и СМИ, вызывая у людей чувство вины за включение мяса в рацион. Однако новые данные показали, что подобные опасения не имеют под собой оснований. Об этом сообщает «Царьград».