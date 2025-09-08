Ричмонд
«Радиостанция Судного дня» вновь выдала выдала в эфир странные слова

Таинственная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», вновь проявила активность, передав серию загадочных сообщений.

8 сентября в 12:30 по московскому времени в эфире прозвучала ранее не фиксировавшаяся фраза: «НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 4834 5860».

В 18:53, радиолюбители зарегистрировали новый сигнал, содержащий 13-значный числовой код, аббревиатуру НЖТИ и слово «отель». Сообщения совпали по времени с открытием внеочередного онлайн-саммита БРИКС, что вызвало особый интерес у исследователей.

Третье слово, которое прозвучало в эфире в 20.25 — это ЛAPEK.

Станция УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц, остается одной из главных загадок коротковолнового эфира. Несмотря на многочисленные теории — от системы связи стратегических ядерных сил до передачи метеоданных — официального объяснения природы этих передач не существует.

Аналитики продолжают расшифровку новых сигналов, отмечая их потенциальную связь с геополитическими событиями.