«Радиостанция Судного дня» вновь выдала выдала в эфир странные слова

Станция УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц, остается одной из главных загадок коротковолнового эфира. Несмотря на многочисленные теории — от системы связи стратегических ядерных сил до передачи метеоданных — официального объяснения природы этих передач не существует.