На полицейских совершено нападение в одном из отделов Москвы

Ранее в Москве уже происходили нападения на сотрудников полиции: в августе 2025 года мужчина на Щелковском шоссе, находясь под воздействием наркотиков, бросил бутылки с зажигательной смесью в служебные автомобили и напал с ножом на полицейских. Тогда расследование также взяли под контроль прокуратура и Следственный комитет, а следователи выясняли мотивы и возможных соучастников преступления.