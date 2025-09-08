Тищенко: Трамп пока не до конца волен в решениях по украинскому конфликту

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пока не до конца волен в принятии решений по конфликту в Украине. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Трамп пока не до конца волен в своих решениях по украинскому конфликту и связан различными обязательствами, системами внутреннего контроля и так далее. Сейчас ему просто тяжело. У Трампа есть заинтересованность в урегулировании конфликта, но пока нет возможностей это реализовать. И он вынужден лавировать между коммерческим и политическим подходами», — сказал Александр Тищенко.
Кроме того, обратил внимание эксперт, американский лидер испытывает серьезное давление со стороны конкурентов на внутриполитической арене США: «Давление такое, что действительно не позавидуешь. И иногда на него находит отчаяние, когда он говорит, что выйдет из этой сделки и откажется от посредничества».
