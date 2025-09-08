Тищенко: Трамп пока не до конца волен в решениях по украинскому конфликту

«Трамп пока не до конца волен в своих решениях по украинскому конфликту и связан различными обязательствами, системами внутреннего контроля и так далее. Сейчас ему просто тяжело. У Трампа есть заинтересованность в урегулировании конфликта, но пока нет возможностей это реализовать. И он вынужден лавировать между коммерческим и политическим подходами», — сказал Александр Тищенко.