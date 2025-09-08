Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Дэнни Трехо опроверг сообщения о своей смерти

Американский актер Дэнни Трехо в понедельник, 8 сентября, опроверг слухи о своей смерти, которые появились в Сети, заявив, что он «очень даже жив».

Американский актер Дэнни Трехо в понедельник, 8 сентября, опроверг слухи о своей смерти, которые появились в Сети, заявив, что он «очень даже жив».

— Спасибо всем за заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости, — написал артист в личном блоге.

Ранее сообщение о кончине Трехо репостнул американский комедиант Джон Легуизамо. При этом он не удалил сторис с фейковой информацией после комментария Трехо.

1 сентября телеведущий Леонид Якубович опроверг сообщения о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание». Его концертный директор Табриз Шахиди продемонстрировал снимок с юбилея, на котором запечатлен ведущий.

23 июня народный артист России Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи якобы диагностировали у 80-летнего музыканта сердечное заболевание. При этом в публикациях говорилось, что артист чувствует себя лучше и лечится амбулаторно.

28 августа представитель телеведущего Николая Дроздова Вячеслав Метелица опроверг информацию о его госпитализации, отметив, что у него «все хорошо со здоровьем».