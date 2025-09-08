Актер Дэнни Трехо опроверг сообщения о своей смерти

Американский актер Дэнни Трехо в понедельник, 8 сентября, опроверг слухи о своей смерти, которые появились в Сети, заявив, что он «очень даже жив».
— Спасибо всем за заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости, — написал артист в личном блоге.
Ранее сообщение о кончине Трехо репостнул американский комедиант Джон Легуизамо. При этом он не удалил сторис с фейковой информацией после комментария Трехо.
1 сентября телеведущий Леонид Якубович опроверг сообщения о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание». Его концертный директор Табриз Шахиди продемонстрировал снимок с юбилея, на котором запечатлен ведущий.
23 июня народный артист России Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи якобы диагностировали у 80-летнего музыканта сердечное заболевание. При этом в публикациях говорилось, что артист чувствует себя лучше и лечится амбулаторно.
28 августа представитель телеведущего Николая Дроздова Вячеслав Метелица опроверг информацию о его госпитализации, отметив, что у него «все хорошо со здоровьем».