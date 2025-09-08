Пресняков опубликовал видео, на котором выбрасывает статуэтку «лучшая жена»

Актер и музыкант Никита Пресняков выбросил статуэтку с надписью «Лучшая жена» и снял это на видео. Недавно он развелся с Аленой Красновой после 10 лет отношений. Ролик появился в социальных сетях артиста.
На опубликованных кадрах Пресняков берет со стола статуэтку, на которой написано Best Wife, демонстративно бросает ее в мусорное ведро и уходит.
Несмотря на то что актер неоднократно утверждал, что развод проходит мирно и пара осталась в хороших отношениях, многие пользователи заподозрили в таком жесте попытку задеть Краснову.
Пресняков и Краснова 19 августа объявили о разводе спустя восемь лет брака. Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Позже Пресняков прокомментировал слухи о причинах развода с Красновой. Кризис в отношениях Никиты и Алены, как оказалось, назревал давно. Некоторые связывали его с их отъездом из России в 2022 году. Жизнь в США оказалась не такой идеальной, как они ожидали, что, вероятно, и привело к конфликту.
О разладе в семье высказывались отец Никиты Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская.