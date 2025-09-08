Пресняков опубликовал видео, на котором выбрасывает статуэтку «лучшая жена»

Пресняков и Краснова 19 августа объявили о разводе спустя восемь лет брака. Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Позже Пресняков прокомментировал слухи о причинах развода с Красновой. Кризис в отношениях Никиты и Алены, как оказалось, назревал давно. Некоторые связывали его с их отъездом из России в 2022 году. Жизнь в США оказалась не такой идеальной, как они ожидали, что, вероятно, и привело к конфликту.