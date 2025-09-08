Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей стали чаще называть именами из сказок в Подмосковье

В Подмосковье растет интерес к старо-славянским именам для новорожденных. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба Министерства социального развития региона. По данным ведомства, родители все чаще выбирают для детей имена, встречающиеся в древних летописях и былинах.

Детей стали называют редкими именами.

В Подмосковье растет интерес к старо-славянским именам для новорожденных. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба Министерства социального развития региона. По данным ведомства, родители все чаще выбирают для детей имена, встречающиеся в древних летописях и былинах.

Министерство объясняет популярность старо-славянских имен возвращением интереса к культурным традициям. «Раньше подобные имена можно было найти в летописях, былинах и сказках, а теперь они снова входят в современную жизнь», — сообщили в пресс-службе ведомства. В списке популярных мужских имен оказались Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Среди женских имен чаще стали встречаться Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ленобласти стали известны самые популярные имена для новорожденных.

В министерстве также отметили появление моды на имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира. Представители ведомства связывают этот тренд с желанием родителей подчеркнуть уникальность ребенка и его связь с национальной историей. Кроме того, для удобства жителей Подмосковья процедура регистрации новорожденных стала проще — специалисты министерства приходят в роддом и помогают родителям оформить документы прямо в палате.