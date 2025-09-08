Детей стали чаще называть именами из сказок в Подмосковье

В министерстве также отметили появление моды на имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира. Представители ведомства связывают этот тренд с желанием родителей подчеркнуть уникальность ребенка и его связь с национальной историей. Кроме того, для удобства жителей Подмосковья процедура регистрации новорожденных стала проще — специалисты министерства приходят в роддом и помогают родителям оформить документы прямо в палате.