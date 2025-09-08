«Регнум»: Ставший бездомным в Москве британец умер после возвращения на родину

— В воскресенье, 3 декабря (2023 года — прим. «ВМ»), Джордж мирно скончался в больнице Нобла в возрасте 35 лет. Его очень любили и по нему скучали мама и папа, брат, сестра, дети, вся семья и друзья. Прощание прошло в крематории округа Дуглас, — говорится в сообщении.