«Регнум»: Ставший бездомным в Москве британец умер после возвращения на родину

Британец Джордж Боултби, который в 2020 году приехал в Россию и стал бездомным в Москве, скончался после возвращения на родину. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на родственников мужчины.
Несмотря на просьбы своих родственников и их многочисленные обращения в государственные органы, мужчина отказался возвращаться на родину. Его семье удалось увезти его с помощью медицинской репатриации, когда здоровье британца сильно ухудшилось.
Джордж Боултби получил известность в середине 2023 года. СМИ и общественные деятели пытались помочь мужчине вернуться к родителям на остров Мэн, но из-за бюрократического замкнутого круга это было невозможно.
— В воскресенье, 3 декабря (2023 года — прим. «ВМ»), Джордж мирно скончался в больнице Нобла в возрасте 35 лет. Его очень любили и по нему скучали мама и папа, брат, сестра, дети, вся семья и друзья. Прощание прошло в крематории округа Дуглас, — говорится в сообщении.
Семья Боултби попросила не приносить на прощание с ним цветы, а вместо них призвало приобрести спальные мешки или пожертвовать средства в благотворительный фонд, помогающий бездомным, передает ИА «Регнум».
