Белорусы жаловались в КГК на внеплановые отключения воды и тепла и сырые подвалы

Комитет государственного контроля заявил про жалобы белорусов на внеплановые отключения воды и тепла. Это один из итогов проведенной КГК «горячей линии» по проблемам подготовки организаций к осенне-зимнему периоду. На короткий номер 191 и в чат-бот телеграм-канала Госконтроля поступило более полусотни сообщений по данной теме.
«Значительное количество поступивших жалоб касалось протекания труб систем водо- и теплоснабжения в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов. В ряде случаев неудовлетворительное состояние инженерных систем не обеспечивало бесперебойную подачу воды и тепла в дома, приводило к аварийным ситуациям или внеплановым отключениям», — говорят о тематике жалоб в Комитете госконтроля.
Особо было выделено белорусами санитарное состояние подвалов, которое в ряде случаев отнюдь нельзя назвать надлежащим. Дело в периодических залитиях и повышенной влажности.
«Это создало неблагоприятные и небезопасные условия для проживания, особенно для жильцов первых этажей жилых домов», — отмечают в КГК.
Среди проблем отмечали в обращениях некачественное выполнение кровельных работ при капремонтах. Это вело к залитию квартир во время осадков и порче имущества белорусов. Отсутствие остекления и рам деревянных оконных блоков, неработающие радиаторы в местах общего пользования жилых домов также озвучивались в жалобах, как и затягивание работ по перекладке сетей теплоснабжения.
«Длящиеся месяцами раскопки во дворах жилых домов и несвоевременное восстановление благоустройства после их проведения создают неудобства и вызывают обоснованные нарекания жителей городов», — говорится в сообщении Госконтроля.
Все вопросы в комитете взяли на контроль, а меры должны принять облисполкомы и Мингорисполком. Им «предложено оперативно проработать обозначенные проблемы и принять меры реагирования в соответствии с законодательством».
