Белорусы жаловались в КГК на внеплановые отключения воды и тепла и сырые подвалы

Среди проблем отмечали в обращениях некачественное выполнение кровельных работ при капремонтах. Это вело к залитию квартир во время осадков и порче имущества белорусов. Отсутствие остекления и рам деревянных оконных блоков, неработающие радиаторы в местах общего пользования жилых домов также озвучивались в жалобах, как и затягивание работ по перекладке сетей теплоснабжения.