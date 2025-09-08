Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области больше 12 тысяч жителей остались без воды

Под Ростовом тысячи семей остались без воды из-за сломавшегося насоса.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе Ростовской области без водоснабжения остались более 12,5 тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Проблема возникла из-за поломки глубинного насоса, вызванной скачком напряжения. Из-за этого ограничена подача воды в поселках Горняцкий, Шолоховский, Шахта 4, в хуторах Рудаков и Крутинский.

Глава региона поручил завершить ремонт насоса не позднее 9 сентября. А пока для людей организовали подвоз воды.

Подпишись на нас в Telegram.