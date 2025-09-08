В Ростовской области больше 12 тысяч жителей остались без воды

В Белокалитвинском районе Ростовской области без водоснабжения остались более 12,5 тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Проблема возникла из-за поломки глубинного насоса, вызванной скачком напряжения. Из-за этого ограничена подача воды в поселках Горняцкий, Шолоховский, Шахта 4, в хуторах Рудаков и Крутинский.
Глава региона поручил завершить ремонт насоса не позднее 9 сентября. А пока для людей организовали подвоз воды.
