Личность художника Бэнкси могут раскрыть в ходе полицейского расследования

Лондонская полиция начала расследование в связи с новой работой уличного художника Бэнкси, появившейся на здании Королевского суда. Как сообщает The Daily Telegraph, проверка может привести к судебному процессу, в ходе которого анонимному художнику, возможно, придётся раскрыть своё настоящее имя.