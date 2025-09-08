Ричмонд
Личность художника Бэнкси могут раскрыть в ходе полицейского расследования

Накануне уличный художник нарисовал граффити на стене Королевского суда в британской столице.

Источник: Аргументы и факты

Лондонская полиция начала расследование в связи с новой работой уличного художника Бэнкси, появившейся на здании Королевского суда. Как сообщает The Daily Telegraph, проверка может привести к судебному процессу, в ходе которого анонимному художнику, возможно, придётся раскрыть своё настоящее имя.

Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав в своём блоге фотографию с новым граффити. Теперь правоохранители выясняют, было ли нарушено законодательство о нанесении ущерба объекту культурного наследия, поскольку здание суда должно сохранять свой исторический облик.

Согласно британскому законодательству, уголовное преступление, связанное с повреждением памятников архитектуры, при ущербе свыше 5 тысяч фунтов стерлингов может караться до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что на стене Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси. На рисунке изображен судья в чёрной мантии, который бьет молотком лежащего на земле протестующего, в руке которого находится плакат.